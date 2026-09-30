LCD Soundsystem Announces NYC Residency

Music News | Sep 30th, 2026

Written By:

LCD Soundsystem Announces NYC Residency
Image used with permission for news purposes.

Continuing its tradition of NYC residencies that stretches back to the 2017 opening week of Brooklyn Steel, LCD Soundsystem has announced its 2026 NYC series: 12 shows over three weekends beginning with November 19-22 at Knockdown Center in Queens, continuing with November 30-December 3 return to Brooklyn Steel, and concluding with four more shows December 10-13 at Knockdown Center.

This year’s four-night run at Brooklyn Steel will kick off with the 100th show of LCD Soundsystem’s annual residencies. LCD Soundsystem will donate 100% of proceeds from ticket sales for the November 30 show to a charity to be announced.

The 2026 residency will feature a variety of live openers, afterparties featuring DJ sets from special guests, and more.

Tickets for all 12 shows will go on-sale to the general public beginning Friday, October 9 at 10:00 a.m. ET. via AXS.com. Visit youarehere.bowerypresents.com for presale details and further information.

In other news, LCD Soundsystem guitarist Al Doyle has a new track out on DFA today, “Hard Times In America” from his upcoming solo debut Hollywood Saviour.

NYC Dates:
Thursday, November 19, 2026 – Queens, NY – Knockdown Center
Friday, November 20, 2026 – Queens, NY – Knockdown Center
Saturday, November 21, 2026 – Queens, NY – Knockdown Center
Sunday, November 22, 2026 – Queens, NY – Knockdown Center
Monday, November 30, 2026 – Brooklyn, NY – Brooklyn Steel [100th Show]
Tuesday, December 1, 2026 – Brooklyn, NY – Brooklyn Steel
Wednesday, December 2, 2026 – Brooklyn, NY – Brooklyn Steel
Thursday, December 3, 2026 – Brooklyn, NY – Brooklyn Steel
Thursday, December 10, 2026 – Queens, NY – Knockdown Center
Friday, December 11, 2026 – Queens, NY – Knockdown Center
Saturday, December 12, 2026 – Queens, NY – Knockdown Center
Sunday, December 13, 2026 – Queens, NY – Knockdown Center

Topics:

, ,