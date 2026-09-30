LCD Soundsystem Announces NYC Residency

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Continuing its tradition of NYC residencies that stretches back to the 2017 opening week of Brooklyn Steel, LCD Soundsystem has announced its 2026 NYC series: 12 shows over three weekends beginning with November 19-22 at Knockdown Center in Queens, continuing with November 30-December 3 return to Brooklyn Steel, and concluding with four more shows December 10-13 at Knockdown Center.



This year’s four-night run at Brooklyn Steel will kick off with the 100th show of LCD Soundsystem’s annual residencies. LCD Soundsystem will donate 100% of proceeds from ticket sales for the November 30 show to a charity to be announced.

The 2026 residency will feature a variety of live openers, afterparties featuring DJ sets from special guests, and more.

Tickets for all 12 shows will go on-sale to the general public beginning Friday, October 9 at 10:00 a.m. ET. via AXS.com. Visit youarehere.bowerypresents.com for presale details and further information.

In other news, LCD Soundsystem guitarist Al Doyle has a new track out on DFA today, “Hard Times In America” from his upcoming solo debut Hollywood Saviour.

NYC Dates:

Thursday, November 19, 2026 – Queens, NY – Knockdown Center

Friday, November 20, 2026 – Queens, NY – Knockdown Center

Saturday, November 21, 2026 – Queens, NY – Knockdown Center

Sunday, November 22, 2026 – Queens, NY – Knockdown Center

Monday, November 30, 2026 – Brooklyn, NY – Brooklyn Steel [100th Show]

Tuesday, December 1, 2026 – Brooklyn, NY – Brooklyn Steel

Wednesday, December 2, 2026 – Brooklyn, NY – Brooklyn Steel

Thursday, December 3, 2026 – Brooklyn, NY – Brooklyn Steel

Thursday, December 10, 2026 – Queens, NY – Knockdown Center

Friday, December 11, 2026 – Queens, NY – Knockdown Center

Saturday, December 12, 2026 – Queens, NY – Knockdown Center

Sunday, December 13, 2026 – Queens, NY – Knockdown Center