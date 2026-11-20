The Toasters Announce Spring 2027 Tour Dates
Music News | Nov 20th, 2026
The Toasters have announced their spring tour dates for 2027 where the band will start in Atlanta on March 4th and finish up in Austin, Texas on March 28th. On March 12th, they will play with Mephiskapheles in Teaneck, NJ at Debonair Music Hall.
You can get tickets here.
Spring 2027 Tour
March 4 – Atlanta, GA @ The Masquerade (Purgatory(
March 5 – Sanford, FL @ West End Trading
March 6 – Tampa, FL @ Brass Mug
March 7 – Lake Worth, FL @ Propaganda
March 8 – Jacksonville, FL @ Jack Rabbits
March 9 – Raleigh, NC @ The Pour House
March 10 – Va Beach, VA @ The Bunker Brewpub
March 11 – Washington, DC @ Pie Shop
March 12 – Teaneck, NJ @ Debonair Music Hall with Mephiskapheles
March 13 – Plains, PA @ River Street Jazz Cafe
March 14 – Rochester, NY @ Photo City Music Hall
March 15 – Providence, RI @ Rewind
March 16 – Clinton, CT @ Scottish Dave’s
March 17 – Westfield, MA @ Hutghi’s at the Nook
March 18 – Manchester, NH @ Jewel
March 19 – Harrisburg, PA @ Capital City Music Hall
March 20 – Pittsburgh, PA @ The Funhouse at Mr Smalls
March 21 – Cleveland, OH @ Grog Shop
March 22 – Newport, KY @ The Southgate House Revival
March 23 – Grand Rapids, MI @ Pyramid Scheme
March 24 – Chicago, IL @ Reggies
March 25 – Milwaukee, WI @ X-Ray Arcade
March 26 – St. Louis, MO @ Off Broadway
March 27 – Tulsa, OK @ The Shrine
March 28 – Austin, TX @ Flamingo Cantina