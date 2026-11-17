The Walker Roaders Announce March 2027 Tour
Music News | Nov 16th, 2026
The Celtic band the Walker Roaders have announced tour dates for March 2027! The Walker Roaders are James Fearnley (The Pogues), Ted Hutt (Flogging Molly), Marc Orrell (Dropkick Murphys), Brad Wood and Bryan Head.
The band hasn’t really played in these cities yet so this should a good time! Be sure to get tickets early since it’s around St Patrick’s Day time.
Mar. 10, 2027
Philadelphia, PA
City Winery Philadelphia
Mar. 11, 2027
Red Bank, NJ
The Vogel
Mar. 14, 2027
Riverhead, NY
Suffolk Theater
Mar. 16, 2027
New York, NY
Sony Hall
Mar. 17, 2027
Peekskill, NY
Paramount Hudson Valley Theater
Mar. 18, 2027
Old Saybrook, CT
The Kate
Mar. 19, 2027
Fairfield, CT
The Warehouse at FTC
Mar. 20, 2027
Waldoboro, ME
Waldo Theatre
Mar. 21, 2027
Ogunquit, ME
Jonathan’s Ogunquit
Mar. 23, 2027
Boston, MA
City Winery Boston